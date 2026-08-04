Madame B., histoire d’une nord-coréenne, Jéro Yun Kergerwen Lannion
vendredi 7 août 2026 · Kergerwen · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Madame B., histoire d’une nord-coréenne, Jéro Yun
Kergerwen Café Théodore Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Alors quelle quitte clandestinement la Corée du Nord, Mme B. est vendue à un paysan chinois par ses passeurs. Devenue passeuse à son tour, elle se lance dans une bataille pour retrouver ses enfants, qui l’amène jusqu en Corée du Sud. Mais les services secrets sen mêlent .
Kergerwen Café Théodore Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
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English :
L’événement Madame B., histoire d’une nord-coréenne, Jéro Yun Lannion a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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