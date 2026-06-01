Madame Butterfly sous les étoiles, Parc des Eaux-Vives,

Madame Butterfly sous les étoiles Samedi 20 juin, 21h00 Parc des Eaux-Vives

Entrée libre et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00

Madame Butterfly sous les étoiles

Vous êtes invités sous les étoiles, à la tombée de la nuit, au parc des Eaux-Vives. En entrée libre, venez vivre Madame Butterfly de Giacomo Puccini sur grand écran, le samedi 20 juin 2026 à 21h.

Une soirée céleste, les pieds dans l’herbe, bercé par les airs envoûtants de Puccini. Entre amis, en famille ou en solo, partagez une soirée lyrique d’exception dans cet écrin de nature, emplie de magie, de poésie, et d’émotion, pour célébrer ensemble la Fête de la Musique !

Une soirée inoubliable à ne manquer sous aucun prétexte !

Infos pratiques

Projection en plein air sur écran géant

Bar sur place.

Location de transats disponibles en quantité (très) limitée.

Parc des Eaux-Vives Quai Gustave-Ador, 1211 [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-25-26/madame-butterfly-sous-les-etoiles/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-eaux-vives/

En entrée libre, venez vivre Madame Butterfly de Giacomo Puccini sur grand écran…

Joëlle Flumet