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MADAME LUMIÈRE Canet-en-Roussillon

mardi 9 février 2027 · Canet-en-Roussillon

MADAME LUMIÈRE Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
mardi 9 février 2027
Fin
mardi 9 février 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
3 Rue Joseph Lafon
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

MADAME LUMIÈRE

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 16:00:00
fin : 2027-02-09 17:00:00

Date(s) :
2027-02-09

Madame Lumière est un spectacle pluridisciplinaire (Musique, danse, scène et lumière) qui nous conduira, à travers ce voyage onirique !
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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60 

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English :

Madame Lumi%E8re is a multidisciplinary performance (music, dance, stage, and lighting) that will take us on this dreamlike journey!

L’événement MADAME LUMIÈRE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-11 par MAIRIE CANET

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