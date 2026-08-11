MADAME LUMIÈRE Canet-en-Roussillon
mardi 9 février 2027 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
MADAME LUMIÈRE
3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 16:00:00
fin : 2027-02-09 17:00:00
Date(s) :
2027-02-09
Madame Lumière est un spectacle pluridisciplinaire (Musique, danse, scène et lumière) qui nous conduira, à travers ce voyage onirique !
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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60
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English :
Madame Lumi%E8re is a multidisciplinary performance (music, dance, stage, and lighting) that will take us on this dreamlike journey!
L’événement MADAME LUMIÈRE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-11 par MAIRIE CANET
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