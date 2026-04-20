MADAME SANS-GENE Le Patio Rennes 13 et 14 juin Ille-et-Vilaine

Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans.

Une pièce de Victorien Sardou et Emile Moreau, mise en scène par Cassandre Briard

### Résumé

Dans le tumulte de la révolution, une blanchisseuse au franc-parler épouse un simple soldat… qui deviendra maréchal d’empire. Devenue duchesse sans jamais renoncer à son accent ni à sa liberté, elle scandalise la cour par sa spontanéité. Face aux intrigues et aux faux-semblants, son courage et son honnêteté font vaciller les puissants. Madame Sans-Gêne : l’histoire éclatante d’une femme qui n’a jamais appris à se taire.

[*Je veux mes billets pour Madame Sans-Gêne*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/madame-sans-gene)

### Les autres pièces de la saison

• Les Locataires

• Les Chevaliers de la Table très très Ronde

• Rhapsody !

• CORPO.

• Le Concours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/madame-sans-gene

Le Patio 1 Sq. de Terre-Neuve, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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