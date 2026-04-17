MADAME SANS-GENE Le Patio Rennes
MADAME SANS-GENE Le Patio Rennes samedi 13 juin 2026.
MADAME SANS-GENE Le Patio Rennes 13 et 14 juin Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans.
Une pièce de Victorien Sardou et Emile Moreau, mise en scène par Cassandre Briard
### Résumé
Dans le tumulte de la révolution, une blanchisseuse au franc-parler épouse un simple soldat… qui deviendra maréchal d’empire. Devenue duchesse sans jamais renoncer à son accent ni à sa liberté, elle scandalise la cour par sa spontanéité. Face aux intrigues et aux faux-semblants, son courage et son honnêteté font vaciller les puissants. Madame Sans-Gêne : l’histoire éclatante d’une femme qui n’a jamais appris à se taire.
[*Je veux mes billets pour Madame Sans-Gêne*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/madame-sans-gene)
### Les autres pièces de la saison
• Les Locataires
• Les Chevaliers de la Table très très Ronde
• Rhapsody !
• CORPO.
• Le Concours
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00
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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/madame-sans-gene
Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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