Made In France – Mise en scène Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget Carré Sévigné Cesson-Sévigné
jeudi 18 mars 2027 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Made In France – Mise en scène Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Made in France est un spectacle qui raconte le combat d’ouvriers prêts à tout pour sauver l’industrie française… enfin… à tout, sauf à faire quelque chose.
**Écriture et mise en scène Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget**
Ça y est, Émile a obtenu sa peine aménagée. Dès demain, il passera ses journées à l’usine et ses nuits en centre de détention. Mais l’usine où il s’apprête à travailler délocalise. Émile n’a plus le choix : pour se sauver, il faut qu’il devienne le meilleur des syndicalistes, sauve l’usine, ses collègues et, peut-être, au passage, le pays tout entier.
Made in France est un spectacle qui raconte le combat d’ouvriers prêts à tout pour sauver l’industrie française… enfin… à tout, sauf à faire quelque chose.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-18T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-18T22:00:00.000+01:00
1
https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine)
- Et si tout s’arrêtait…dernier message reçu ! Musée des Transmissions Cesson-Sévigné 19 septembre 2026
- Rave Lucid Carré Sévigné Cesson-Sévigné 22 septembre 2026
- Viva ! Pont des arts Cesson-Sévigné 8 octobre 2026
- Julien Lourau Carré Sévigné Cesson-Sévigné 13 octobre 2026
- Angélique Kidjo Carré Sévigné Cesson-Sévigné 5 novembre 2026