Informations pratiques

Made In France – Mise en scène Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Made in France est un spectacle qui raconte le combat d’ouvriers prêts à tout pour sauver l’industrie française… enfin… à tout, sauf à faire quelque chose.

**Écriture et mise en scène Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget**

Ça y est, Émile a obtenu sa peine aménagée. Dès demain, il passera ses journées à l’usine et ses nuits en centre de détention. Mais l’usine où il s’apprête à travailler délocalise. Émile n’a plus le choix : pour se sauver, il faut qu’il devienne le meilleur des syndicalistes, sauve l’usine, ses collègues et, peut-être, au passage, le pays tout entier.

Made in France est un spectacle qui raconte le combat d’ouvriers prêts à tout pour sauver l’industrie française… enfin… à tout, sauf à faire quelque chose.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-18T22:00:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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