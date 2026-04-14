MADIFLORA Thème « Résilience en fleurs », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
MADIFLORA Thème « Résilience en fleurs », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre samedi 2 mai 2026.
MADIFLORA Thème « Résilience en fleurs » 2 et 3 mai Saint-Pierre Martinique Martinique
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T00:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-04T00:00:00+02:00
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Venez découvrir les fleurs, plantes et l’artisanat local, et savourer les douceurs péyi au Chateau Depaz Saint-Pierre
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