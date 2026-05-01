Pujols

Madjournée 2026

Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une journée festive et conviviale vous attend avec des animations, des spectacles (pour petits et grands), de la musique, des surprises et pleins de beaux moments à partager! .

Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 05 42

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English : Madjournée 2026

L’événement Madjournée 2026 Pujols a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne