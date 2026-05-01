Madjournée 2026 Pujols
Madjournée 2026 Pujols samedi 23 mai 2026.
Pujols
Madjournée 2026
Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une journée festive et conviviale vous attend avec des animations, des spectacles (pour petits et grands), de la musique, des surprises et pleins de beaux moments à partager! .
Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 94 05 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Madjournée 2026
L’événement Madjournée 2026 Pujols a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Pujols (Lot-et-Garonne)
- D’une terre à l’autre Pujols 9 juin 2026
- Festiv’Azul Balade Patrimoine en musique Pujols 24 juillet 2026
- Festiv’Azul Lisa Chaïb-Auriol (soprano) en concert Pujols 24 juillet 2026
- Les Sensorielles de Pujols Salle polyvalente Pujols 26 septembre 2026