Mado fait son cabaret Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Mado fait son cabaret Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-02 20:30:00

fin : 2027-06-02 22:15:00

Date(s) :

2027-06-02

Cette fois, Mado décide de monter son propre spectacle de cabaret en s’entourant d’autres artistes. Seront ils pistonnés ? Peut-être… Mais surtout, seront-ils vraiment talentueux ? Après plus de vingt ans à faire rire le public aux quatre coins de la France, Mado relève un nouveau défi transmettre son amour de la scène et partager les projecteurs avec une troupe aussi inattendue que haute en couleur. Entre chansons, sketches, surprises et situations improbables, Mado prouve une fois de plusque l’expérience n’empêche pas la folie… bien au contraire ! Prenez des risques et venez découvrir cette nouvelle aventure en même temps qu’elle !

Places limitées pour les détenteurs du “passeport culture” à retirer au service culturel pendant les heures d’ouverture.

A partir de 12 ans. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

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English : Mado fait son cabaret Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement Mado fait son cabaret Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole