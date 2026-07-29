Mafila Ko musique du Monde Espace Jean-Luc Popelin Iguerande

Informations pratiques

Iguerande

Mafila Ko musique du Monde

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 22:30:00

Date(s) :

2026-11-06

En 2013 au Burkina Faso, Julien Desailly rencontre Adama Koeta, grand joueur de n’goni et de kora. L’entente entre les deux hommes est autant musicale qu’humaine. Ils amorcent une collaboration faite de leurs styles respectifs musique irlandaise et d’Afrique de l’Ouest. Puis, le duo est rejoint par Julien Moneret qui apporte au projet ses qualités de contrebassiste jazz.

Iguerande les connaît déjà, puisqu’ils sont venus au festival Awaranda en 2019. Ils reviennent cette année avec de nouveaux titres !

Réservation conseillée. Places limitées .

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

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English : Mafila Ko musique du Monde

L’événement Mafila Ko musique du Monde Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III