MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mercredi 9 septembre 2026.
Toulouse
MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
En 2023, Magdalene Ho remportait le concours Clara Haskil.
Forte de cette prestigieuse distinction, la jeune artiste malaisienne multiple les succès depuis, grâce à un jeu d’une vitalité et d’un engagement rares. Il s’illustrera dans un programme à dominante romantique mais où Haendel et Satie trouvent place aussi.
Au programme
Haendel Suite n°5
Satie Nocturnes
Liszt Après une lecture de Dante
Beethoven Bagatelles op. 126
Schumann Grande Humoresque 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
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English :
In 2023, Magdalene Ho won the Clara Haskil competition.
L’événement MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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