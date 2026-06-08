MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

En 2023, Magdalene Ho remportait le concours Clara Haskil.

Forte de cette prestigieuse distinction, la jeune artiste malaisienne multiple les succès depuis, grâce à un jeu d’une vitalité et d’un engagement rares. Il s’illustrera dans un programme à dominante romantique mais où Haendel et Satie trouvent place aussi.

Au programme

Haendel Suite n°5

Satie Nocturnes

Liszt Après une lecture de Dante

Beethoven Bagatelles op. 126

Schumann Grande Humoresque 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

In 2023, Magdalene Ho won the Clara Haskil competition.

L’événement MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE