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MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mercredi 9 septembre 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : CLOITRE DES JACOBINS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

En 2023, Magdalene Ho remportait le concours Clara Haskil.
Forte de cette prestigieuse distinction, la jeune artiste malaisienne multiple les succès depuis, grâce à un jeu d’une vitalité et d’un engagement rares. Il s’illustrera dans un programme à dominante romantique mais où Haendel et Satie trouvent place aussi.

Au programme
Haendel Suite n°5
Satie Nocturnes
Liszt Après une lecture de Dante
Beethoven Bagatelles op. 126
Schumann Grande Humoresque 15  .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05  contact@pianojacobins.com

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English :

In 2023, Magdalene Ho won the Clara Haskil competition.

L’événement MAGDALENE HO (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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