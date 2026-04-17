Magelis en fête Quai de la Charente Angoulême
Magelis en fête Quai de la Charente Angoulême samedi 27 juin 2026.
Angoulême
Magelis en fête
Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Magelis organise la 8ème édition de Magelis en Fête , le samedi 27 juin 2026, à partir de 16h, gratuit et ouvert à tous, aux Chais Magelis.
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Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00
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English :
Magelis organizes the 8th edition of Magelis en Fête , on Saturday June 27, 2026, from 4pm, free and open to all, at Chais Magelis.
L’événement Magelis en fête Angoulême a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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