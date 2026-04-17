Magelis en fête Quai de la Charente Angoulême

Angoulême

Magelis en fête

Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Magelis organise la 8ème édition de Magelis en Fête , le samedi 27 juin 2026, à partir de 16h, gratuit et ouvert à tous, aux Chais Magelis.

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Quai de la Charente Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 00 00

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English :

Magelis organizes the 8th edition of Magelis en Fête , on Saturday June 27, 2026, from 4pm, free and open to all, at Chais Magelis.

L’événement Magelis en fête Angoulême a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême