Magic Malik Jazz Association, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Magic Malik Jazz Association Samedi 19 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Wayne Shorter, Sonny Rollins, Clifford Brown… Pour la toute première fois, Magic Malik s’attelle au répertoire du jazz moderne. À la tête d’une Jazz Association qui compte dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd, Gil Evans Paris Workshop…) et le pianiste Maxime Sanchez (récent finaliste de la Monk Competition), l’inclassable flûtiste joue cette musique qui l’a nourri, sans nostalgie et sans redite, avec son humour, sa fantaisie rigoureuse et le souvenir d’Eric Dolphy et Booker Little dans un coin de la tête. *« Il y a des surprises dans cet album. Du début à la fin. Des surprises qui resurgissent à chaque recoin des thèmes que l’on connaît si bien. Un souffle de liberté, d’audace. Ça chante, ça s’envole. C’est une réussite, cette Jazz Association »* *Nathalie Piolé, France Musique* **Magic Malik** / flûte **Olivier Laisney** / trompette **Maxime Sanchez** / piano **Damien Varaillon** / contrebasse **Stefano Lucchini** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/608-Magic-Malik-Jazz-Association?session=608 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/609-Magic-Malik-Jazz-Association?session=609 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Wayne Shorter, Sonny Rollins, Clifford Brown…Pour la toute première fois, Magic Malik s’attelle au répertoire du jazz moderne.À la tête d’une Jazz Association qui compte dans ses rang …