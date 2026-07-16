Magic Malik Jazz Association JASS CLUB PARIS Paris
dimanche 20 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
À la tête d’une Jazz Association qui compte dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd, Gil Evans Paris Workshop…) et le pianiste Maxime Sanchez (récent finaliste de la Monk Competition), l’inclassable flûtiste joue cette musique qui l’a nourri, sans nostalgie et sans redite, avec son humour, sa fantaisie rigoureuse et le souvenir d’Eric Dolphy et Booker Little dans un coin de la tête.
« Il y a des surprises dans cet album. Du début à la fin. Des surprises qui resurgissent à chaque recoin des thèmes que l’on connaît si bien. Un souffle de liberté, d’audace. Ça chante, ça s’envole. C’est une réussite, cette Jazz Association »
Nathalie Piolé, France Musique
Magic Malik / flûte
Olivier Laisney / trompette
Maxime Sanchez / piano
Damien Varaillon / contrebasse
Stefano Lucchini / batterie
Wayne Shorter, Sonny Rollins, Clifford Brown… Pour la toute première fois, Magic Malik s’attelle au répertoire du jazz moderne !
Le samedi 19 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T21:30:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sur les traces des dinosaures Grande Galerie de l’Evolution Paris 5e Arrondissement 16 juillet 2026
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026