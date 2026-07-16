Magic Malik Jazz Association JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

À la tête d’une Jazz Association qui compte dans ses rangs le brillant trompettiste Olivier Laisney (Slugged, Oxyd, Gil Evans Paris Workshop…) et le pianiste Maxime Sanchez (récent finaliste de la Monk Competition), l’inclassable flûtiste joue cette musique qui l’a nourri, sans nostalgie et sans redite, avec son humour, sa fantaisie rigoureuse et le souvenir d’Eric Dolphy et Booker Little dans un coin de la tête.

« Il y a des surprises dans cet album. Du début à la fin. Des surprises qui resurgissent à chaque recoin des thèmes que l’on connaît si bien. Un souffle de liberté, d’audace. Ça chante, ça s’envole. C’est une réussite, cette Jazz Association »

Nathalie Piolé, France Musique

Magic Malik / flûte

Olivier Laisney / trompette

Maxime Sanchez / piano

Damien Varaillon / contrebasse

Stefano Lucchini / batterie

Wayne Shorter, Sonny Rollins, Clifford Brown… Pour la toute première fois, Magic Malik s’attelle au répertoire du jazz moderne !

Le samedi 19 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T21:30:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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