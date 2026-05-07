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Magicien, c’est pas un métier Clément Blouin Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Magicien, c’est pas un métier Clément Blouin Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Salle de l'Etoile Espace Culturel et Festif de L'Etoile

Adresse : 10 Avenue Léo Lagrange

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 22 22 22

Châteaurenard

Magicien, c’est pas un métier Clément Blouin

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Spectacle de magie Clément Blouin à la Salle de l’Etoile.
Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, mes conneries avec Simon, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières scènes à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie !

Finaliste de La France a un Incroyable Talent.   .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Clément Blouin magic show at Salle de l’Etoile.

L’événement Magicien, c’est pas un métier Clément Blouin Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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