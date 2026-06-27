Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28 22:00:00

Date(s) :

2027-05-28

En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation Coup de coeur dans l’émission Les Comiques Préférés des Français . Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med ! .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

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English : Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole