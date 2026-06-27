Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat
vendredi 28 mai 2027 · Rue Frédéric Legrand · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28 20:30:00
fin : 2027-05-28 22:00:00
Date(s) :
2027-05-28
En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation Coup de coeur dans l’émission Les Comiques Préférés des Français . Trempé d’humour et de réparties, son premier spectacle raconte avec énergie sa vie de magicien, ses débuts, ses copines, ses conneries, son arrivée à Paris et ses expériences de G.O au Club Med ! .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
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English : Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat
L’événement Magicien, c’est pas un métier Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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