AGENDA · Gries
Magie de Noël Gries
samedi 5 décembre 2026 · Gries
Informations pratiques
Gries
Magie de Noël
rue du Stade Gries Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Par l’association sportive et culturelle .
rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr
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English :
L’événement Magie de Noël Gries a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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