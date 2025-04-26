Magie en plein air avec Rémi Morinière La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire vendredi 17 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Magie en plein air avec Rémi Morinière La Paillote des Lucettes

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Laissez-vous surprendre et émerveiller par un spectacle captivant idéal pour toute la famille.

Une touche de mystère plane sur le fleuve ! Le magicien Rémi Morinière s’installe à la guinguette pour un spectacle stupéfiant. Entre illusions et interactions avec le public, petits et grands se laisseront bluffer avant de prolonger la soirée de manière gourmande.

Niché en bord de fleuve à Montjean-sur-Loire, la Paillote des Lucettes est une guinguette à l’esprit de vacances. Avec ses salons de jardin décontractés et sa vue panoramique sur la Loire, c’est la halte idéale pour se détendre. Située le long de La Loire à Vélo, la guinguette propose un parking dédié avec cadenas pour les cyclistes. Côté papilles, l’ambiance est au partage cocktails frais, vins coups de cœur, planches mixtes, burgers généreux, grillades à la plancha et douceurs sucrées composent une carte simple et authentique. .

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 45 66 25

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English :

Let yourself be surprised and amazed by a captivating show ideal for the whole family.

L’événement Magie en plein air avec Rémi Morinière La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges