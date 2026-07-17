Mahabharata, une histoire de la violence, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Mahabharata, une histoire de la violence 16 – 19 décembre Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T19:30:00+01:00 – 2026-12-16T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00 – 2026-12-19T21:00:00+01:00

Adaptation et mise en scène Pauline Bayle

Avec Avec Agnès Belkadi, Hélène Chevallier, Julie Grelet, Viktoria Kozlova, Nach, Nirupama Nityanandan, Clémence Pillaud, Jenna Thiam

Immense poème épique de la civilisation indienne, Le Mahabharata est l’une des plus vastes œuvres de l’humanité. Composé il y a plus de deux mille ans, ce récit foisonnant mêle mythologie, philosophie et aventures guerrières. Il raconte la rivalité entre deux branches d’une même famille princière, les Pandava et les Kaurava, dont le conflit conduit à une guerre dévastatrice.

À travers cette fresque surgissent des figures saisissantes : un prince destiné à être roi qui refuse cette trop lourde charge, un guerrier exceptionnel terrassé par le doute face à la cruauté de la guerre, ou encore un poète convaincu que son œuvre changera le monde.

La metteuse en scène Pauline Bayle s’empare de cette fresque monumentale pour en proposer une adaptation vive, portée par la puissance du récit et par le jeu des comédiennes avec une énergie collective saisissante.

Au Théâtre du Nord, Pauline Bayle a déjà présenté Illusions perdues ainsi que Iliade / Odyssée. Avec Mahabharata, une histoire de la violence, elle poursuit son exploration des grandes œuvres du patrimoine et transforme cette fresque millénaire en un théâtre d’aventure, vibrant et profondément contemporain.

AUTOUR DU SPECTACLE

► INTRODUCTION AU SPECTACLE

mercredi 16 décembre | 18h45 – durée 30min | Théâtre du Nord – Lille

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 17 décembre | à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

et précédé d’une visite tactile le samedi 19 décembre

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/mahabharata »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Plongez dans l’un des plus grands textes de notre humanité

Julien Prebel – Graphisme Théâtre du Nord