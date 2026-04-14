Mai à Vélo 2026, Arche, Aix-en-Provence
Mai à Vélo 2026, Arche, Aix-en-Provence vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Arche Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Arche 1600 Route des Milles, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202208
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