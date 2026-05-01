Mai à Vélo 2026, Ax-les-Thermes, Ax-les-Thermes
Mai à Vélo 2026, Ax-les-Thermes, Ax-les-Thermes vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Ax-les-Thermes Ariège
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Ax-les-Thermes Route d’Espagne, 09110 Ax-les-Thermes, France Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219104
À voir aussi à Ax-les-Thermes (Ariège)
- Trois contes et quelques – Emmanuel Adely – Groupe Merci, Ax-les-Thermes, Casino, Ax-les-Thermes 7 juin 2026
- Marché Ax-les-Thermes 16 juillet 2026
- UltrAriège Ax-les-Thermes 17 juillet 2026
- Spectacles de Grands Chemins en Haute Ariège Chemin de la Condamine Ax-les-Thermes 28 juillet 2026
- Universités d’été de Ludovia 23ème édition Ax-les-Thermes 24 août 2026