Mai à Vélo 2026, CA du Pays de Grasse (agent), Grasse

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CA du Pays de Grasse (agent) Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CA du Pays de Grasse (agent) CAPG – Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 57 Avenue Pierre Semard 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210911