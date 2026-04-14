Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, CC Entre Juine et Renarde, Chamarande

Mai à Vélo 2026, CC Entre Juine et Renarde, Chamarande

Mai à Vélo 2026, CC Entre Juine et Renarde, Chamarande vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CC Entre Juine et Renarde

Adresse : 5 Route de Lardy, 91730 Chamarande, France

Ville : 91730 Chamarande

Département : Essonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC Entre Juine et Renarde Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CC Entre Juine et Renarde 5 Route de Lardy, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=179426

À voir aussi à Chamarande (Essonne)