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Mai à Vélo 2026, CIVIS, Saint-Pierre

Mai à Vélo 2026, CIVIS, Saint-Pierre

Mai à Vélo 2026, CIVIS, Saint-Pierre vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CIVIS

Adresse : BP370, 29 Rte de l'Entre-Deux, Saint-Pierre 97410, La Réunion

Ville : 97451 Saint-Pierre

Département : La Réunion

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CIVIS La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=213593

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