Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE), Étampes

Mai à Vélo 2026, Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE), Étampes

Mai à Vélo 2026, Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE), Étampes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Communauté d'Agglomération de l'Étampois Sud Essonne (CAESE)

Adresse : 76 Rue Saint-Jacques, 91150 Étampes, France

Ville : 91150 Étampes

Département : Essonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE) Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE) 76 Rue Saint-Jacques, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=211633

À voir aussi à Étampes (Essonne)