Mai à Vélo 2026, DDFiP 42, Saint-Étienne
Mai à Vélo 2026, DDFiP 42, Saint-Étienne vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DDFiP 42 Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
DDFiP 42 11 RUE MI CAREME, 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne 42016 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219051
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