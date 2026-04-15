Mai à Vélo 2026, DGAC, Athis-Mons

Mai à Vélo 2026 18 et 19 mai DGAC Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T09:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Mai à Vélo est un événement national qui se déroule chaque année au mois de mai et qui vise à promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes.

Il encourage chacun à adopter le vélo comme mode de déplacement quotidien, bon pour la santé, l’environnement et le bien-être. À cette occasion, de nombreuses actions sont organisées partout en France : ateliers de réparation, challenges collectifs, balades, sensibilisation à la sécurité et animations.

Un mois pour (re)découvrir le vélo… et pourquoi pas l’adopter durablement !

DGAC 9 rue de Champagne 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « victoria.nunes@aviation-civile.gouv.fr »}]

Mai à Vélo est un événement national qui se déroule chaque année au mois de mai et qui vise à promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes. Il encourage chacun à adopter le vélo.

Promotion de l’évènement avec ses ateliers et ses bienfaits.