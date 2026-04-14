Visite libre de l’exposition « Matières à bâtir », Maison de banlieue et de l’architecture, Athis-Mons

Visite libre de l’exposition « Matières à bâtir » Samedi 23 mai, 14h00 Maison de banlieue et de l’architecture Essonne

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Venez découvrir la nouvelle exposition « Matières à bâtir – Saison 1. Matériaux et vies bâtisseuses, des sols aux architectures franciliennes » de la Maison de banlieue et de l’architecture, présentée du 16 avril au 12 décembre 2026.

Entrée libre et gratuite

À propos de l’exposition :

Que nous raconte la matière qui compose la banlieue parisienne ? Meulière des lotissements pavillonnaires, argile des premières cités ouvrières, sable du béton d’après-guerre : chacune de ces ressources révèle une histoire du territoire et du lien entre sol et bâti.

Une histoire environnementale des sols et des paysages exploités, transformés ou abandonnés ; une histoire sociale des femmes et des hommes venus extraire, transformer et construire ; une histoire des techniques, liée aux choix politiques d’aménagement du territoire.

Cet éclairage historique permet de mieux comprendre les enjeux environnementaux et sociaux actuels. Quels rôles les différents acteurs des filières peuvent-ils jouer aujourd’hui dans la relocalisation des ressources ?

Maison de banlieue et de l’architecture 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France http://www.maisondebanlieue.fr La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture situé à Athis-Mons dans l’Essonne, proposant des expositions, publications, visites, conférences, randonnées urbaines, etc. En transport en commun : RER C arrêt Athis-Mons, direction Juvisy (JILL) ou Versailles Chantier (CIME) puis 10 min à pied de la gare. En voiture : N7

Visite libre de l’exposition « Matières à bâtir »

©Maison de banlieue et de l’architecture / Graphisme : Arthur Calame / @calame.bureau