Mai à Vélo 2026, GRETA-CFA de Bretagne Occidentale, Quimper
Mai à Vélo 2026, GRETA-CFA de Bretagne Occidentale, Quimper vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GRETA-CFA de Bretagne Occidentale Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
GRETA-CFA de Bretagne Occidentale Rue de l’Île Bréhat, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Ergué-Armel Finistère Brittany https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/notre-reseau/greta-cfa-de-bretagne-occidentale [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219030
À voir aussi à Quimper (Finistère)
- SONIK : L’Épatante Épopée, Théâtre de Cornouaille, Quimper 6 mai 2026
- Fête des Voies Vertes, Maison des Mobilités, Quimper 8 mai 2026
- SONIK : Nadoz, Théâtre de Cornouaille, Quimper 11 mai 2026
- SONIK : Le Rêve de Polyphème, Théâtre de Cornouaille, Quimper 11 mai 2026
- SONIK : Trablos, Théâtre de Cornouaille, Quimper 12 mai 2026