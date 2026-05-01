Mai à Vélo 2026, GRETA-CFA de Bretagne Occidentale, Quimper

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GRETA-CFA de Bretagne Occidentale Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

GRETA-CFA de Bretagne Occidentale Rue de l’Île Bréhat, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Ergué-Armel Finistère Brittany https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/notre-reseau/greta-cfa-de-bretagne-occidentale [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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