Mai à Vélo 2026, Hotel de la mairie, Saint-Pol-de-Léon
Mai à Vélo 2026, Hotel de la mairie, Saint-Pol-de-Léon vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Hotel de la mairie Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Hotel de la mairie Hôtel Le Passiflore, 28 Rue Pen-Ar-Pont 29250 Saint-Pol-de-Léon, France Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=213651
À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- Rencontre avec Nicolas Celnik et Juliette Brigand Livres in Room Saint-Pol-de-Léon 6 mai 2026
- Concert musique traditionnelle indienne Espace Ti Kastelliz Saint-Pol-de-Léon 8 mai 2026
- Atelier Gravure en Taille-Douce La Préb’ Saint-Pol-de-Léon 12 mai 2026
- Festival Jazz’In Rosko Du classique au Jazz. Saint-Pol-de-Léon 16 mai 2026
- Conférence Rencontre autour des éditions de la Canopée La Préb’ Saint-Pol-de-Léon 16 mai 2026