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Mai à Vélo 2026, ISAE-ENSMA, Chasseneuil-du-Poitou

Mai à Vélo 2026, ISAE-ENSMA, Chasseneuil-du-Poitou

Mai à Vélo 2026, ISAE-ENSMA, Chasseneuil-du-Poitou vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ISAE-ENSMA

Adresse : Chasseneuil-du-Poitou, 86360 France

Ville : 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Département : Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ISAE-ENSMA Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

ISAE-ENSMA Chasseneuil-du-Poitou, 86360 France Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219166

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