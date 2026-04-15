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Mai à Vélo 2026, La Roue Libre – Le Havre Seine Métro, Le Havre

Mai à Vélo 2026, La Roue Libre – Le Havre Seine Métro, Le Havre

Mai à Vélo 2026, La Roue Libre – Le Havre Seine Métro, Le Havre vendredi 1 mai 2026.

Lieu : La Roue Libre - Le Havre Seine Métro

Adresse : 3 rue Bonnivet

Ville : 76600 Le Havre

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai La Roue Libre – Le Havre Seine Métro Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

La Roue Libre – Le Havre Seine Métro 3 rue Bonnivet Le Havre 76600 Anatole France Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202676

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