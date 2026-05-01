Mai à Vélo 2026, Laboratoire IMS, Talence
Mai à Vélo 2026, Laboratoire IMS, Talence vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Laboratoire IMS Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Laboratoire IMS 351 Cours de la Libération, 33400 Talence, France Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ims-bordeaux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219278
À voir aussi à Talence (Gironde)
- Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence), parc peixotto, Talence 6 mai 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence 15 mai 2026
- Ciné Mardi en français, Médiathèque Castagnéra, Talence 19 mai 2026
- Conférence Mémoire et Patrimoine, Médiathèque Castagnéra, Talence 21 mai 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence 29 mai 2026