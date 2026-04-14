Mai à Vélo 2026, MELaGomme-UTML-Assainissement, Lomme
Mai à Vélo 2026, MELaGomme-UTML-Assainissement, Lomme vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai MELaGomme-UTML-Assainissement Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
MELaGomme-UTML-Assainissement Chemin de Sequedin, 59160 Lille, France Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201677
À voir aussi à Lomme (Nord)
- Mai à Vélo 2026, Ville de Lomme, Lomme 1 mai 2026
- Visite des jardins/parcs de Lomme, Quai des Transitions, Lomme 17 mai 2026
- Balade ornithologique au parc : observer la biodiversité ordinaire, Parc Urbain de Lomme, Lomme 24 mai 2026
- Quand libellules et demoiselle s’en mêlent, Parc Urbain de Lomme, Lomme 24 juin 2026
- Opération papillons, Parc Rosa Bonheur, Lomme 15 juillet 2026