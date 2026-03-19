Mai à Vélo 2026 Rennes Rennes
Mai à Vélo 2026 Rennes Rennes jeudi 30 avril 2026.
Mai à Vélo 2026 Rennes Rennes 1 – 31 mai Ille-et-Vilaine
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T23:59:59.000+02:00
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https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/
Rennes École élémentaire publique Liberté, 8 Boulevard de la Liberté, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine