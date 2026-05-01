Mai à Vélo 2026, SIST Ouest Normandie, Saint-Lô

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai SIST Ouest Normandie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

SIST Ouest Normandie Service de Santé au Travail de la Manche, 107 Rue Auguste Grandin 50009 Saint-Lô, France Saint-Lô 50009 Manche Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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