Mai à Vélo 2026, SIST Ouest Normandie, Saint-Lô
Mai à Vélo 2026, SIST Ouest Normandie, Saint-Lô vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai SIST Ouest Normandie Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
SIST Ouest Normandie Service de Santé au Travail de la Manche, 107 Rue Auguste Grandin 50009 Saint-Lô, France Saint-Lô 50009 Manche Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=212767
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