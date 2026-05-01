Mai à Vélo 2026, SOROPTIMIST PERIGUEUX, Périgueux
Mai à Vélo 2026, SOROPTIMIST PERIGUEUX, Périgueux vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai SOROPTIMIST PERIGUEUX Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
SOROPTIMIST PERIGUEUX 12 Cours Fénelon, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/profile.php?id=100069135613430 [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=211708
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Animation jeu de go découverte et perfectionnement Périgueux 6 mai 2026
- Les jeudis du musée Voyage musical en Colombie, terre natale de l’artiste peintre Emma Reyes Périgueux 7 mai 2026
- [Festival Pattern #4] Meule + Adhoc Le Sans Réserve Périgueux 8 mai 2026
- FESTIVAL PATTERN #4 Le Sans Réserve Périgueux 8 mai 2026
- Braderie de printemps de la Maison 24 Maison 24 Périgueux 9 mai 2026