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Mai à Vélo 2026, SOROPTIMIST PERIGUEUX, Périgueux

Mai à Vélo 2026, SOROPTIMIST PERIGUEUX, Périgueux

Mai à Vélo 2026, SOROPTIMIST PERIGUEUX, Périgueux vendredi 1 mai 2026.

Lieu : SOROPTIMIST PERIGUEUX

Adresse : 12 Cours Fénelon, 24000 Périgueux, France

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai SOROPTIMIST PERIGUEUX Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

SOROPTIMIST PERIGUEUX 12 Cours Fénelon, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/profile.php?id=100069135613430 [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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