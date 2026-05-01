Mai à Vélo 2026, Université d’Artois, Arras
Mai à Vélo 2026, Université d’Artois, Arras vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Université d’Artois Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Université d’Artois 9 Rue du Temple, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219212
À voir aussi à Arras (Pas-de-Calais)
- Mamies à vélo, Arras 62000, Arras 14 mai 2026
- MOGUIZ CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras 21 mai 2026
- CHANTAL LADESOU CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras 30 mai 2026
- Broc à vélos et ateliers de réparation, Grand place d’arras, Arras 30 mai 2026
- balades vélos, Grand place d’arras, Arras 30 mai 2026