Mai à vélo entre établissements scolaires, Rue georges brassens, Saint-Denis

Mai à vélo entre établissements scolaires Jeudi 30 avril, 08h30 Rue georges brassens La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T06:30:00+02:00 – 2026-04-30T10:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T06:30:00+02:00 – 2026-04-30T10:00:00+02:00

10 colleges-lycées consituent les étapes d un circuit où les cyclistes( prof-élèves ) sont accueillis par des écodélegués au sein de chacun des établissements.

Rue georges brassens 24 avenue Georges-Brassens 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97490 Le Butor La Réunion La Réunion

10 colleges-lycées de St Denis de La Reunion constituent les étapes du circuit.