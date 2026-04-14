Mai à vélo entre établissements scolaires, Rue georges brassens, Saint-Denis
Mai à vélo entre établissements scolaires, Rue georges brassens, Saint-Denis jeudi 30 avril 2026.
Mai à vélo entre établissements scolaires Jeudi 30 avril, 08h30 Rue georges brassens La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T06:30:00+02:00 – 2026-04-30T10:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T06:30:00+02:00 – 2026-04-30T10:00:00+02:00
10 colleges-lycées consituent les étapes d un circuit où les cyclistes( prof-élèves ) sont accueillis par des écodélegués au sein de chacun des établissements.
Rue georges brassens 24 avenue Georges-Brassens 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97490 Le Butor La Réunion La Réunion
10 colleges-lycées de St Denis de La Reunion constituent les étapes du circuit.
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