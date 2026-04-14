Douce France, Archives nationales, Saint-Denis

Douce France Vendredi 17 avril, 11h00 Archives nationales Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

DOUCE FRANCE – Le Birgit Ensemble

Reprise dans le cadre de l’exposition « Illustrer l’histoire de France. L’épopée des manuels scolaires du 18e siècle à nos jours » des Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine)

Forme pour une comédienne en salles de classe à partir de 13 ans. Douce France s’appuie sur le manuel scolaire emblématique d’Ernest Lavisse pour en détourner les clichés et mettre en lumière les récits manquants de l’histoire de France.

Prise en flagrant délit de bavardage, Myriam, 15 ans, a été désignée par Madame Richard pour présenter dès le lendemain un exposé dont le sujet est : “Être Français, qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui ?” Sa professeure d’histoire-géo et d’éducation civique a donné des consignes on ne peut plus claires : hors de question de faire du copier-coller d’internet ! La réponse doit être la plus personnelle possible !

Myriam, désespérée, se rend donc au CDI et tombe sur un manuel scolaire qui semble avoir été oublié depuis longtemps : « L’Histoire de France, de la Gaule à nos jours » racontée par Ernest Lavisse. C’est sûr, cet homme, instituteur émérite, va l’aider ! Mais lorsque Jenna, sa grande amie, lui laisse entendre qu’elle n’est pas vraiment française, les certitudes de l’adolescente vacillent.

Elle est Française, elle est née sur le sol français ! Mais ses parents et ses grands-parents, eux, viennent d’Algérie, et avant ça d’Espagne…donc ? Avec l’aide de sa mère, et en convoquant quelques fantômes, Myriam va enquêter sur l’histoire de sa famille, et ainsi trouver comment répondre à la question posée par Mme Richard.

Durée : 45 minutes, suivi d’un temps d’échange

Tout public à partir de 13 ans

Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot

Avec Salomé Ayache

Administration, production Manon Cardineau, Iris Cottu, Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances

Production Le Birgit Ensemble

Coproduction Le Théâtre de Chatillon

Avec le soutien du Théâtre Gérard Philippe Centre Dramatique National et du Théâtre de la Tempête.

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Archives nationales 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine Saint-Denis 93380 Delaunay – Belleville – Semard Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@lesindependances.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 38 23 71 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesindependances.com/fr/projects/douce-france »}]

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot

Le Birgit Ensemble