Système K, L’Ecran, Saint-Denis
Système K, L’Ecran, Saint-Denis jeudi 23 avril 2026.
Système K Jeudi 23 avril, 20h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:34:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:34:00+02:00
En partenariat avec la VILLA D de Saint-Denis, en présence de l’artiste Eddy Ekete
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=NVAC1 »}]
Rencontre – « Système K. » comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissan… L’Ecran Système K
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