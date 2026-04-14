Système K, L’Ecran, Saint-Denis

Système K Jeudi 23 avril, 20h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:34:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:34:00+02:00

En partenariat avec la VILLA D de Saint-Denis, en présence de l’artiste Eddy Ekete

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=NVAC1 »}]

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