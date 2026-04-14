Civil War, L’Ecran, Saint-Denis

Civil War Jeudi 16 avril, 20h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:49:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:49:00+02:00

Le ciné-club de la cellule d’investigation FRONTAL du journal Libération

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=P8OF1 »}]

Frontal – Dans un futur proche où les États-Unis sont au bord de l’effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie : la fin de l’Amérique tel… L’Ecran Civil War