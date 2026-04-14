Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau
Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau dimanche 17 mai 2026.
Mai à Vélo Dimanche 17 mai, 14h00 Local ROC Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00
Balade gratuite autour de la ville de 10 et 15 km ouverte à tous à partir de 8 ans
Local ROC 20 rue des compagnons 13310 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretaire.roc@gmail.com »}]
Balade gratuite autour de la ville
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