Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau

Mai à Vélo Dimanche 17 mai, 14h00 Local ROC Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

Balade gratuite autour de la ville de 10 et 15 km ouverte à tous à partir de 8 ans

Local ROC 20 rue des compagnons 13310 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretaire.roc@gmail.com »}]

Balade gratuite autour de la ville