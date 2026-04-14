Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau
Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau dimanche 17 mai 2026.
Mai à Vélo Dimanche 17 mai, 14h00 Local ROC Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Local ROC 20 rue des compagnons 13310 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Balades gratuite autour de la ville de 10 ou 15 km ouvertes à tous à partir de 8ans. Casque OBLIGATOIRE pour tous les participants
À voir aussi à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône)
- Exposition Couleurs Passion ; Rue de la République Saint-Martin-de-Crau 4 mai 2026
- Café de fleur Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau 6 mai 2026
- Fête du Printemps place de la Mairie, rue Léo Lelée, Avenue des Alpilles, rue des Gardians, Parking des Saules… Saint-Martin-de-Crau 9 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : Mai à vélo, LOCAL MARCEL CIPPICIANNI, SAINT-MARTIN-DE-CRAU 17 mai 2026
- Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau 17 mai 2026