Mai à Vélo, Local ROC, Saint-Martin-de-Crau

Mai à Vélo Dimanche 17 mai, 14h00 Local ROC Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Local ROC 20 rue des compagnons 13310 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Balades gratuite autour de la ville de 10 ou 15 km ouvertes à tous à partir de 8ans. Casque OBLIGATOIRE pour tous les participants