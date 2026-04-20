Mai du Théâtre Hasian Hasi Préludes Espace herbeux du Vieux Fort Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Hasian Hasi Préludes

Espace herbeux du Vieux Fort Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Préludes est une expérience individuelle, une toute petite forme de spectacle, dans une cabine d’écoute itinérante.

Les spectateurs découvriront, au hasard, une interprétation d’un conte traditionnel. Avant d’entrer dans la cabine, ils devront choisir un objet parmi plusieurs.

Chaque objet représente un des contes. Ainsi, ils ne choisiront pas l’histoire mais ils pourront, grâce à l’objet sélectionné, vivre une petite scène de théâtre juste pour eux.

Spectacle accueilli en résidence de création à Mendi Zolan en mars 2026. .

Espace herbeux du Vieux Fort Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Hasian Hasi Préludes

L’événement Mai du Théâtre Hasian Hasi Préludes Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce