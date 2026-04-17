Mai du Théâtre Quatuor Hendaye
Mai du Théâtre Quatuor Hendaye samedi 23 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre Quatuor
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:15:00
fin : 2026-05-23 20:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Il y en a un qui est libre et sauvage, une autre qui est brume, un qui à la puissance du ciel et un fantaisiste qui hésite.
Il y en a une sur le départ et un qui est déjà trop loin. Il y a celui qui incarne le doute et cet autre qui sait.
Il y a celle qui cherche à tenir le cadre mais qui ne cesse de déborder.
Ils sont plus qu’ils n’ont, car ils n’ont pas grand-chose, si ce n’est l’envie puissante de vous voir rire, fort ou doucement, à gorge déployée et à plein poumon, finement ou grossièrement…
Ils viendront sur la piste pour un rituel sacré ou quotidien. .
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre Quatuor
L’événement Mai du Théâtre Quatuor Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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