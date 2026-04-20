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Mai du Théâtre Sukaar Village de Gaztelu Hendaye

Mai du Théâtre Sukaar Village de Gaztelu Hendaye

Mai du Théâtre Sukaar Village de Gaztelu Hendaye samedi 23 mai 2026.

Lieu : Village de Gaztelu

Adresse : Autour du fronton Gaztelu Zahar

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Sukaar

Village de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Mêlant musiques électroniques et instruments traditionnels, cet atelier d’initiation à la danse vous invite à explorer l’univers de Sukaar.

Accompagnés par les musiciens, vous pratiquerez des extraits de ce projet en cours de création. Public et artistes travaillent ensemble sur la métamorphose d’un personnage en serpent, emporté par une fièvre sonore.

Ce moment de partage permet de s’approprier les rythmes et pas de danse qui composeront le spectacle.   .

Village de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre Sukaar

L’événement Mai du Théâtre Sukaar Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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