Hendaye

Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 17:55:00

Date(s) :

2026-05-23

Un clown attend.

Un lieu. Une illusion. La solitude. Des désirs.

J’attends, silencio, mesedez est une attente partagée. Rien n’est prévu. Il n’y a que deux règles attendre et garder le silence. .

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez

L’événement Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce