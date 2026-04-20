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Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye

Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye

Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 17:55:00

Date(s) :
2026-05-23

Un clown attend.

Un lieu. Une illusion. La solitude. Des désirs.

J’attends, silencio, mesedez est une attente partagée. Rien n’est prévu. Il n’y a que deux règles attendre et garder le silence.   .

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez

L’événement Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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