Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye
Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye samedi 23 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez
Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 17:55:00
Date(s) :
2026-05-23
Un clown attend.
Un lieu. Une illusion. La solitude. Des désirs.
J’attends, silencio, mesedez est une attente partagée. Rien n’est prévu. Il n’y a que deux règles attendre et garder le silence. .
Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez
L’événement Mai du Théâtre J’attends, silencio, mesedez Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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