Colombières-sur-Orb

MAI QUE MAI 2026 COLOMBIÈRES-SUR-ORB PATRIMOINE DU CAROUX ET NUIT DE LA DANSE.

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une journée intense marché animé à St Vincent, ateliers forge et danse à Colombières, suivis d’un spectacle familial. Le clou du spectacle ? La Nuit de la Danse dès 21h scène ouverte et parquet miel pour danser jusqu’à l’aube. La fête à l’état pur dans les Hauts Cantons !

Une journée dense qui mêle patrimoine, jeux, théâtre et l’apothéose de la danse.

Programme de la Journée Dansar la Nuéit L’esprit Mai que Mai à son apogée !

Matinée Découverte du Territoire

10h00 Balade Carbonièr mon amic

Partenaire La Maison du Caroux.

Description Une marche thématique sur les traces des anciens charbonniers du massif. Entre histoire locale et immersion nature, pour comprendre la vie de ceux qui travaillaient la forêt.

Après-midi Stages, Jeux et Spectacles

14h30 16h30 Stage de Bourrée 3 temps

Intervenants Musiciens de l’équipe du festival.

Contenu Travail sur la cadence, le pas et la relation au partenaire dans la bourrée. Indispensable pour briller sur le parquet miel !

15h00 17h00 Jòc d’Aqui (Jeux d’ici)

Lieu Librairie l’Arbre à Palabres.

Activités Jeux en bois XXL. Un espace ludique et convivial pour petits et grands.

17h00 Spectacle Histoires sans queue ni tête…

Titre complet …et de la mirgueta qui danse dans mes fourchettes.

Public Jeune public et familles. Un moment de poésie et d’humour autour des contes et de la petite souris (mirgueta).

Soirée Théâtre, Gastronomie et Grand Bal

18h00 20h00 Vente aux enchères théâtralisée

Artistes Cie des Nuées & La Ressourcerie des Hauts Cantons.

Description Un moment burlesque et solidaire. Objets de récup’ et pépites de la ressourcerie sont mis aux enchères dans une mise en scène décalée.

19h30 21h00 À Table !

Lieu L’Estanquet. Plats chauds, crêpes et saveurs locales.

21h00 DANSAR LA NUÉIT (Nuit de la Danse)

Lieu Sur le célèbre parquet miel.

Ambiance Le point culminant du festival. Une nuit entière pour danser jusqu’à l’épuisement au son des meilleurs groupes trad.

La Nuit de la Danse est un marathon, pas un sprint ! Profitez de la pause repas à l’Estanquet pour bien vous hydrater et échanger avec les musiciens. C’est l’âme du festival qui se joue ici, dans la rencontre entre le spectacle de rue et le bal traditionnel. .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

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English : MAI QUE MAI 2026 COLOMBIÈRES-SUR-ORB PATRIMOINE DU CAROUX ET NUIT DE LA DANSE.

An intense day: a lively market in St Vincent, blacksmithing and dance workshops in Colombières, followed by a family show. The highlight of the show? The Nuit de la Danse (Dance Night) from 9pm: open stage and honey parquet floor for dancing until dawn. Pure festivity in the Hauts Cantons!

L’événement MAI QUE MAI 2026 COLOMBIÈRES-SUR-ORB PATRIMOINE DU CAROUX ET NUIT DE LA DANSE. Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC